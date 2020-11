3 min

Löhr oder Boger - Wer schafft es ins Weinbacher Rathaus?

Am Sonntag wird es noch einmal spannend in Weinbach. Dann müssen sich die Bürger in einer Stichwahl für eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister entscheiden.

Von Agathe Markiewicz Redakteurin Weilburg