Mann bei Unfall leicht verletzt

WEINBACH - Leichte Verletzungen hat am Donnerstagmittag ein Mann bei einem Unfall auf der der Landesstraße 3025 bei Weinbach davongetragen. Der 20-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem VW Golf von Weilmünster in Richtung Weilburg, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, woraufhin sich der Golf überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der 20-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Golf wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2600 Euro.