Martin Hainz führt Ortsbeirat Elkerhausen

Neuer und alter Ortsbeirat von Elkerhausen (v. l.): Martin Hainz, Stephan May, Alfred Moos, Carsten Hainz, Bürgermeisterin Britta Löhr und Klaus-Peter Franz. Es fehlt Uwe Möller.

WEINBACH-ELKERHAUSEN - Martin Hainz ist neuer Ortsvorsteher von Elkerhausen. Er wurde im Rahmen der konstituierenden Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus an die Spitze des neuen Ortsbeirats gewählt. Dieser wird von Stephan May als stellvertretender Ortsvorsteher und Alfred Moos als Schriftführer vervollständigt.

Der bisherige Ortsbeirat mit Ortsvorsteher Carsten Hainz, dessen Stellvertreter Uwe Möller und Schriftführer Klaus-Peter Franz hatte für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung gestanden.

Neben mehreren Vereinsvertretern und interessierten Bürgern nahm auch die neue Weinbacher Bürgermeisterin Britta Löhr (parteiunabhängig) an der Sitzung teil. Sie bedankte sich auch im Namen des Gemeindevorstands beim bisherigen Ortsbeirat für dessen langjähriges, ehrenamtliches Engagement und überreichte Präsente. Ihr besonderer Dank ging an Carsten Hainz, der zehn Jahre lang als Ortsvorsteher fungierte und das Zepter nun an seinen Cousin Martin übergab. Sie sei stolz, dass es nun wieder in jedem Ortsteil der Gemeinde Weinbach einen Ortsbeirat gebe, sagte Löhr. Die Gemeinde stelle jedem Ortsbeirat jährlich ein Budget von 800 Euro zur Verfügung, das gut und sinnvoll eingesetzt werden soll.

Martin Hainz sagte: "Wir haben schon einige gute Ideen, die wir gerne umsetzen möchten. Dabei hoffen wir auch auf die Unterstützung der Bürger. Es geht nämlich nur gemeinsam. Zusammen gestalten ist das Motto." Sehr am Herzen liege dem neuen Ortsbeirat der Erhalt der Umwelt. Dabei soll ein Fokus auf den Rad- und Wanderwegen liegen.

In diesem Zusammenhang lädt der Ortsbeirat für Samstag, 22. Mai, ab 10 Uhr, zur Aktion "Saubere Landschaft" ein. Es soll aber nicht bei dieser einmaligen Aktion bleiben, denn nur eine kontinuierliche Reinigung der Umwelt sei nachhaltig sinnvoll, betonte der Ortsbeirat.

Weitere Themen, die der Ortsbeirat demnächst angehen möchte, sind die Verbesserung der Parksituation in mehreren Straßen sowie das Installieren von Ruhebänken - eventuell auch in Verbindung mit Patenschaften. Mit dem Verteilen von Infoflyern oder - je nach Themenlage - mehrseitigen Infoheftchen möchte der Ortsbeirat die Elkerhäuser Bürger regelmäßig auf dem Laufenden halten und zu den Ortsbeiratssitzungen einladen.