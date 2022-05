Mehr Parkplätze bei Ritterspielen in Freienfels

Bei den Ritterspielen in Freienfels gibt es nun die Möglichkeit, Karten für die Veranstaltung im Vorfeld zu erstehen. Foto: Förderverein Freienfelser Ritterspiele

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEINBACH-FREIENFELS - Die Freienfelser Ritterspiele von Donnerstag, 26. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, stehen vor der Tür. Die ersten Zelte sind aufgeschlagen, das Programm steht und Zuspruch, Erwartung und Anspannung sind nach Angaben der Veranstalter "erfreulich hoch".

Die Besucher der 27. Auflage eines der größten und ältestens Mittelalterveranstaltungen Deutschlands dürften sich auf eine Mischung aus Neuem und Bewährtem freuen. Vertraut vorkommen dürfte den Gästen der Veranstaltung die Auswahl an Speisen und Getränken, die beiden großen Lager auf der oberen und der unteren Wiese sowie das Ritterturnier, das sich über die vergangenen Jahre hin zum größten Show-Turnier Hessens entwickelt habe. Auch der große Markt mit seinem Angebot an mittelalterlichen Waren und die vielen Kunsthandwerker finden sich wieder in Freienfels ein.

Neu hingegen sind viele organisatorische Dinge. So gibt es die Möglichkeit, Karten für die Veranstaltung im Vorfeld zu erstehen. Für Besitzer dieser Online-Tickets werden Schnellkassen eingerichtet, welche die Wartezeiten an den Kassen verringern sollen. Auch das bargeldlose Bezahlen an den Kassen ist in diesem Jahr möglich.

Eine weitere Neuerung ist die Ausdehnung der Parkmöglichkeiten in Freienfels. So konnte in der Weilwiese eine weitere Ressource erschlossen werden, die es allen Besuchern erlaube, in direkter Nähe zum Veranstaltungsgelände zu parken. Die ausgelagerten Parkmöglichkeiten in Weilburg sowie der Shuttlebus-Verkehr mit der Residenzstadt entfallen dadurch.

Bogenvorführung

auf dem Turnierplatz

Das Programm auf dem Turnierplatz werde durch eine Bogenvorführung aufgewertet und durch die bekannten Ritterturniere am Tage und in der Nacht abgerundet. Zudem werden in den Nachtstunden am Donnerstag und Samstag der Turnierplatz sowie am Samstag die Burg wieder in Flammen getaucht.

Für Kinder werden wieder zahlreiche Attraktionen geboten. Neben Strohburg, Karussell, Armbrust- und Bogenschießen im Kinderbereich, in dem auch Fechtgruppen und Gaukler auftreten, verteilen sich über das gesamte Gelände Mitmachaktionen vom mittelalterlichen Brettspiel über Weben und Flechten, Herstellung von Kerzen und Seife bis hin zum Schnitzen und Schmieden.