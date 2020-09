NOK Weinbach sagt Fremdensitzung ab

Der Fasching wird im nächsten Jahr weitgehend ausfallen. Jetzt hat auch das NOK Weinbach die Fremendensitzung abgesagt. Archivfoto: Margit Bach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weinbach (red). Im kommenden Jahr wird der Weinbacher Sitzungspräsident Thomas Traut die Narren in der Mehrzweckhalle wohl nicht "Wolle mer se rei lasse...?" fragen. Nachdem in den letzten Tagen und Wochen bereits einige Veranstalter ihre Faschingstermine für das Jahr 2020 coronabedingt abgesagt haben, hat sich nun auch das Närrische Organisations-Komitee (NOK) Weinbach dafür entschieden, die Fremdensitzung für das Jahr 2021 abzusagen.

Hallen sind bislang

ohnehin gesperrt

Zum jetzigen Zeitpunkt wäre die Durchführung ohnehin nicht erlaubt, da die Hallen kreisweit bis zum Jahresende für gesellige Veranstaltungen geschlossen bleiben müssen. Selbst wenn die Nutzung der Mehrzweckhalle im Februar wieder gestattet würde, ginge diese mit besonderen Auflagen hinsichtlich des Mindestabstands und der Hygieneregeln einher. Einerseits sei die Verantwortung für eine solche Veranstaltung unter diesen Umständen zu groß - gerade wenn auch Alkohol ausgeschenkt wird, vergesse so mancher Gast schnell einmal die Hygieneregeln. Andererseits sei unter Einhaltung der Auflagen mit einer erheblich reduzierten Zahl an Tickets für die Besucher zu rechnen. Dies, so die Weinbacher Karnevalisten, werfe natürlich auch die Frage auf, wie rentabel die Durchführung der Faschingssitzung sei, die durch die Ortsvereine am Leben gehalten wird.

Auch wenn noch ein paar Monate Zeit sind, hat sich der NOK bereits jetzt zur Absage entschieden, da die Verantwortung für die Gesundheit bereits bei den Aktiven beginne. Diese starten häufig schon im Sommer des Vorjahres mit den Proben für ihre Auftritte. Wie aber soll zum Beispiel das Tanztraining unter Einhaltung des Mindestabstands in einem relativ engen Trainingsraum aussehen? Ob es eine Alternative zur Fremdensitzung geben wird, ist derzeit noch offen.