Notdienst für Wahlvorschläge

WEINBACH - Die Verwaltung und der Bauhof der Gemeinde Weinbach sind vorzeitig vor Weihnachten, bedingt durch die Empfehlung der Bundesregierung wegen der Corona-Pandemie, von Montag, 21. Dezember, bis Donnerstag, 31. Dezember, geschlossen. In dieser Zeit ist das Wahlamt montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahl 2021 zu erreichen.

Ebenfalls bietet das Standesamt in dieser Zeit einen Notdienst an. Das Bürgerbüro und alle anderen Ämter der Gemeindeverwaltung sind in dieser Zeit für die Bürger nicht erreichbar.

Bezüglich der Beantragung von Pässen und Führungszeugnissen sollte frühzeitig mit Pierre Knetsch unter Telefon 0 64 71-94 30 44 ein Termin vereinbart werden. Ab Montag, 4. Januar, sind die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung wieder wie gewohnt für die Bürger da.

Weiterhin können die Amtsgeschäfte coronabedingt jedoch nur mit vorheriger Terminabsprache erfolgen. In unaufschiebbaren Notfällen ist der Bauhof aber unter Telefon 01 75-5 22 87 40 erreichbar.