3 min

Paddy Schmidt düst mit der Harley zum Nordkap

Der Frontmann von "Paddy goes to Holyhead" war in Elkerhausen in der Scheune mit dem blauen Dach zu Gast. Im Gepäck auf seiner Harley Davidson: Seine Gitarre, Bilder und Geschichten aus seinem Buch "Far away - Mit der Harley zum Nordkap".

Von Andreas E. Müller