Parlament diskutiert über Fehlbetrag im Etat

WEINBACH - Der Fehlbetrag im Haushalt beschäftigt die Weinbacher Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am Donnerstag, 17. Juni im Dorfgemeinschaftshaus in Blessenbach.

Ein Tagesordnungspunkt ist die Hebesatzsatzung. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses hatten sich in ihrer jüngsten Sitzung für die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B ausgesprochen.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist eine Anfrage der Firma Altus, die auf dem Stollberg den Bau weiterer Windenenergieanlagen plant. Dazu müsste sie einen Feldweg in der Gemarkung Blessenbach nutzen. Für die Nutzung dieser gemeindeeigenen Wegeparzelle und das Rotorrecht könnte Weinbach Entschädigungszahlungen bekommen.

Der Ausbau des Glasfasernetzes in allen Ortsteilen der Gemeinde Weinbach wird die Gemeindevertreter ebenfalls beschäftigen. Die Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Blessenbach beginnt um 19.30 Uhr und findet unter den geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen statt.