Parlament lehnt Linken-Antrag ab

"Mayors for Peace" (Bürgermeister für den Frieden) ist ein weltweites Netzwerk, das 1982 von Hiroshima aus gegründet wurde und sich für die Abschaffung aller Atomwaffen einsetzt. Knapp 40 Jahre zuvor, im August 1945, wurden die beiden Städte Hiroshima und Nagasaki durch zwei Atombomben in Schutt und Asche gelegt und ungezählte Menschen verloren ihr Leben.

Auch aktuelle friedenspolitische Themen greift das Netzwerk auf, um Wege für ein friedvolles Miteinander zu finden. Laut Angaben von "Mayors for Peace" gehören dem Netzwerk mehr als 7800 Städte aus 163 Ländern an, darunter mehr als 680 Städte in Deutschland.