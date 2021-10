Pedelec-Fahrer stirbt nach schwerem Unfall in Weinbach

Nach einem Zusammenprall mit einem Auto ist ein 65-jähriger Pedelecfahrer gestorben. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

WEINBACH - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag auf der Landesstraße

3021 bei Weinbach gekommen. Ein Pedelecfahrer ist anschließend im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 12 Uhr´ zwischen Blessenbach und Elkerhausen.

"Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte ein 65-jähriger Mann aus der Gemeinde Weinbach mit seinem Pedelec von einem Wirtschaftsweg aus in die L3021 in Richtung Blessenbach einzufahren. Hierbei übersah er vermutlich den von links herannahenden Pkw eines 48-Jährigen. Der ebenfalls aus der Gemeinde Weinbach stammende Fahrer konnte trotz eines eingeleiteten Bremsvorgangs einen Zusammenstoß mit dem Pedelec nicht mehr verhindern", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Fahrer des Pedelec ist zunächst schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, wo er letztlich am frühen Abend starb.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs hat die Polizei einen Unfallsachverständiger in die Ermittlungen mit einbezogen. Die Unfallörtlichkeit war für etwa vier Stunden voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 06471-93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.