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Montag, 23.03.2020 - 12:00
2 min

Post kündigt Mitarbeitern in Weinbach

Nach der Schließung der Filiale der Deutschen Post im Weinbacher Rathaus stehen die beiden Mitarbeiter ohne Job da. Entgegen der Aussagen der Post.

Agathe Markiewicz: Redakteurin Weilburg
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
Die Postfiliale im Weinbacher Rathaus gibt es nicht mehr. Die Mitarbeiter haben das Nachsehen, sie haben seit März keine Jobs mehr. Archivfoto: P. Reeber

Die Postfiliale im Weinbacher Rathaus gibt es nicht mehr. Die Mitarbeiter haben das Nachsehen, sie haben seit März keine Jobs mehr. Archivfoto: P. Reeber

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