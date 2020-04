"PPI Group" spendet 3000 Euro

Freuen sich über die Spende für die THM und "Menschen für Kinder" (v.l.): Tim Ketter, Miriam Burger, Jens Minnert, Heinz-Günther Ketter, Dieter Greilich und Norbert Schmidt. Foto: PPI | GROUP

Weinbach (red). Die Unternehmensgruppe "PPI Group" hat insgesamt 3000 Euro an den Verein "Menschen für Kinder" und an den Fachbereich "Bau" der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) gespendet.

Statt seinen Geschäftspartner zur Weihnachtszeit Präsente zu machen, setzt die Gruppe mit Hauptsitz in Weinbach das Geld für den guten Zweck ein.

Zur Übergabe der beiden Spendenschecks waren neben den Geschäftsführern Miriam Burger und Heinz-Günther Ketter auch Tim Ketter und seitens "Menschen für Kinder" Norbert Schmidt und Dieter Greilich sowie für die THM Jens Minnert gekommen.

"Wir haben etwas gemeinsam, den Auftrag junge Menschen zu fördern und so Nachwuchskräfte zu sichern", sagt Heinz-Günther Ketter. Es sei ihm ein großes Anliegen, sich für die Region und die jungen Menschen einzusetzen. In Kooperation mit der THM bietet das Unternehmen auch duale Studiengänge an.

Auch die Projekte, die der Verein "Menschen für Kinder" umsetzt, seien eine persönliche Herzensangelegenheit, teilte das Unternehmen mit.

Jens Minnert freut sich über die Spende in Höhe von 1000 Euro für die angehenden Bauingenieure der THM. Der Druck für Nachwuchskräfte werde immer größer und die Anforderungen in den Berufsgruppen immer facettenreicher. Da sei eine individuelle Förderung der jungen Menschen eine große Aufgabe, die nur mit Geldspenden überhaupt erst möglich sei, so Minnert.

Ihren Dank sprachen auch Norbert Schmidt und Dieter Greilich von "Menschen für Kinder" für die Geldspende von 2000 Euro aus.