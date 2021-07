„Scheune mit dem blauen Dach“ öffnet

Ekkehart Voigt spielt seinen „Faust“ vor allem in Schulen im ganzen Bundesgebiet. (Archivfoto: Andreas Böttig)

WEINBACH-ELKERHAUSEN - (red). Nach der coronabedingten Zwangspause gibt es wieder Veranstaltungen an und in der „Scheune mit dem blauen Dach“ bei Margit Bach in der Blessenbacher Straße 4 in Elkerhausen.

Am Sonntag, 18. Juli, spielt ab 11 Uhr das „G2“-Gitarrenduo aus dem Westerwald. Bereits im vergangenen Sommer waren Daniel Mockenhaupt und Armin Siebert hier zu Gast und begeisterten das Publikum. Ihre anspruchsvollen Interpretationen von Klassik bis Rock sind temporeich und besinnlich – immer wieder mal jedoch auch lustig und scherzhaft.

Am Samstag, 14. August, führt der Weilmünsterer Theatermacher und Schauspieler Ekkehart Voigt ab 20 Uhr Goethes „Faust“ als Ein-Mann-Stück auf. Eingebettet in die Rahmenhandlung spielt Ekkehart Voigt alle wichtigen Rollen der Tragödie in kurzweiliger, unterhaltsamer Art und Weise und zeigt, dass das anspruchsvolle Goethestück voller Situationskomik steckt.

Ekkehart Voigt, der mit „Faust“ vor allem in Schulen im ganzen Bundesgebiet spielt, bietet nach der Aufführung ein Publikumsgespräch an.

Ein weiterer Gitarrist hat sich für Samstag, 28. August, angesagt. Ab 19 Uhr zieht Michael Diehl das Publikum unter dem Titel „Fingerstyle Guitar“ musikalisch in seinen Bann. Er wurde als Gitarrist des Jazz-Pop-Duos „2inJoy“ bekannt. Seine filigrane Gitarrentechnik wurde schon öfters in Fachzeitschriften gelobt. Mittlerweile ist der stark von dem Genre des „Fingerstyles“ geprägte Gitarrist auch auf Solo-Pfaden unterwegs.

Besucherzahl ist begrenzt

Er präsentiert feinsinnige Fingerstyle-Instrumentals. Michael Diehl ist ein Gitarrist mit gehörigem Groove, perkussiven Spielweisen und auch groovenden Pickings.

Alle genannten Veranstaltungen finden im Garten oder bei schlechtem Wetter in der Scheune statt. Die coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. Bei jeder Veranstaltung wird um einen Unkostenbeitrag von 15 Euro gebeten. Die Besucherzahl ist begrenzt. Anmeldungen mit Angabe der Adressen per E-Mail an margit.bach@online.de sind erforderlich.