Schnelltestzentrum öffnet in Weinbach

In einem Testzentrum wird eine Probe vorbereitet. Auch am Weinbacher Nahkauf hat ein Schnelltestzentrum eröffnet, in dem sich die Bürger auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen können. (Archivfoto: Jürgen Vetter)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEINBACH - (ve). In Weinbach hat ein Schnelltestzentrum seinen Betrieb aufgenommen. Das neue Testzentrum befindet sich am Einkaufsmarkt Nahkauf in der Kerngemeinde.

Seit Samstag haben die Weinbacher Bürger eine zusätzliche Möglichkeit, sich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen: Auf dem Gelände des Supermarkts Nahkauf in der Straße Auf dem Alten Berg 9 hat das Schnelltestzentrum Zoe seinen Betrieb aufgenommen.

Nach Angaben der Weinbacher Gemeindeverwaltung ist das neue Testzentrum von Montag bis einschließlich Samstag täglich von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr für die Bürger geöffnet. Sonntags bleibt es geschlossen.

Das in mehreren Bundesländern aktive Unternehmen Zoe betreibt auch im Landkreis Limburg-Weilburg mittlerweile mehrere Schnelltestzentren, neben Weinbach derzeit auch in Weilburg, Merenberg, Löhnberg, Villmar, Limburg und in Eschhofen.

Wer sich testen lassen will, der kann unter https://zoe.schnelltestzentren-hessen.de/ im Internet einen Termin vereinbaren.