Solidarisch mit der Diaspora

Generalsekretär Monsignore Georg Austen (von links), der Präsident des Bonifatiuswerkes Heinz Paus und Geschäftsführer Ingo Imenkämper präsentieren den Diaspora-Jahresbericht. Foto: Patrick Kleibold

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖHNBERG/LIMBURG - Löhnberg/LIMBURG (red). Für die Diaspora in Deutschland, Nordeuropa und im Baltikum: Das Bonifatiuswerk hat im Jahr 2020 trotz der Einschränkungen der Corona-Pandemie mit 13 Millionen Euro Katholiken unterstützt, die in einer Minderheit ihren Glauben leben. Aus der Diözese Limburg kamen laut dem Jahresbericht 112 000 Euro Spenden zusammen. Bei der traditionellen Kollekte zum Diaspora-Sonntag wurden im Bistum 35 000 Euro gesammelt. Auch die Erstkommunionkinder sammelten 12 000 Euro und Firmbewerber 7000 Euro für die Kinder- und Jugendhilfe in der Diaspora. Das Bonifatiuswerk unterstützte zusätzlich im Bistum missionarische Projekte der Glaubenshilfe mit 6000 Euro.

Trotz eines deutlich spürbaren und durch Corona bedingten Rückgangs bei den Kollekten konnte das katholische Hilfswerk aufgrund einer stabilen Spendenbereitschaft 771 Projekte fördern, sagte der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen.

In den Diasporagebieten wurden Bauprojekte, Projekte der Kinder- und Jugendhilfe und der Glaubenshilfe unterstützt. Auch missionarische Initiativen, religiöse Bildungsarbeit und Seelsorge wurden finanziell bezuschusst.

Fotos Generalsekretär Monsignore Georg Austen (von links), der Präsident des Bonifatiuswerkes Heinz Paus und Geschäftsführer Ingo Imenkämper präsentieren den Diaspora-Jahresbericht. Foto: Patrick Kleibold Generalsekretär Monsignore Georg Austen (v. l.), Präsident Heinz Paus und Geschäftsführer Ingo Imenkämper präsentieren den Diaspora-Jahresbericht. Foto: Patrick Kleibold 2

Die Pandemie hatte zu vielen Ausfällen von Veranstaltungen und Projekten geführt, so Monsignore Austen, deshalb habe sich das Bonifatiuswerk dazu entschlossen, die pastorale Arbeit in den Gemeinden mit zusätzlichen Geldern gezielter zu unterstützen. So konnten auch digitale Initiativen zu den Hochfesten Ostern und Weihnachten ins Leben gerufen werden.