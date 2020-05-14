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Donnerstag, 14.05.2020 - 03:00
3 min

Spendenbereitschaft für Familie aus Weinbach reißt nicht ab

Eine sechsköpfige Familie hat nach einem Feuer im April ihr Zuhause verloren. Dank der Hilfsbereitschaft der Weinbacher geht es aufwärts.

Agathe Markiewicz: Redakteurin Weilburg
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
Flammen schlugen am 23. April aus den Fenstern des Wohnhauses. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben umgehend mit den Löscharbeiten beim Brand in der Elkerhäuser Straße in Weinbach begonnen. Foto: Mathias Krämer.

Flammen schlugen am 23. April aus den Fenstern des Wohnhauses. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben umgehend mit den Löscharbeiten beim Brand in der Elkerhäuser Straße in Weinbach begonnen. Foto: Mathias Krämer.

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Fotos
Flammen schlugen am 23. April aus den Fenstern des Wohnhauses. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben umgehend mit den Löscharbeiten beim Brand in der Elkerhäuser Straße in Weinbach begonnen. Foto: Mathias Krämer.

Flammen schlugen am 23. April aus den Fenstern des Wohnhauses. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben umgehend mit den Löscharbeiten beim Brand in der Elkerhäuser Straße in Weinbach begonnen. Foto: Mathias Krämer.

Die Tauschfabrik platzt aus allen Nähten wegen der Spenden für die Familie, die durch ein Feuer ihr Zuhause verloren hat: Tinu Weber (von links), Jens Eisenstein und Jörg Lösing freuen sich über die Hilfsbereitschaft der Weinbacher. Foto: Agathe Markiewicz

Die Tauschfabrik platzt aus allen Nähten wegen der Spenden für die Familie, die durch ein Feuer ihr Zuhause verloren hat: Tinu Weber (von links), Jens Eisenstein und Jörg Lösing freuen sich über die Hilfsbereitschaft der Weinbacher. Foto: Agathe Markiewicz

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HAUS BRENNT AM 23. APRIL

Nach dem Feuer, das am Donnerstag, 23. April, am frühen Nachmittag ausgebrochen war, ist die Familie bei Verwandten untergekommenZum Zeitpunkt des Brandes hatte sich glücklicherweise niemand im Haus aufgehalten. Einsatzkräfte der Weinbacher und Weilburger Feuerwehr hatten das Feuer nach zwei Stunden gelöscht.

"Ob das Haus je wieder bewohnbar sein wird, ist noch nicht sicher", sagt Bürgermeister Jörg Lösing (parteilos). "Es könnte sein, dass es ein Totalschaden ist, dabei hatte es die Familie renoviert und auch ein neues Dach legen lassen."

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