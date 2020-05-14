Donnerstag, 14.05.2020 - 03:00
3 min
Spendenbereitschaft für Familie aus Weinbach reißt nicht ab
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
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HAUS BRENNT AM 23. APRIL
Nach dem Feuer, das am Donnerstag, 23. April, am frühen Nachmittag ausgebrochen war, ist die Familie bei Verwandten untergekommenZum Zeitpunkt des Brandes hatte sich glücklicherweise niemand im Haus aufgehalten. Einsatzkräfte der Weinbacher und Weilburger Feuerwehr hatten das Feuer nach zwei Stunden gelöscht.
"Ob das Haus je wieder bewohnbar sein wird, ist noch nicht sicher", sagt Bürgermeister Jörg Lösing (parteilos). "Es könnte sein, dass es ein Totalschaden ist, dabei hatte es die Familie renoviert und auch ein neues Dach legen lassen."
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