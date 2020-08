2 min

Steht Jörg Lösing als Bürgermeister in Weinbach weiterhin zur Verfügung?

Ob er noch mal kandidiert, will der aktuelle Amtsinhaber in der Gemeindevertretersitzung am Donnerstag verraten. Ist außerdem der Hauptamtsleiter einer Nachbargemeinde im Rennen?

Von Agathe Markiewicz Redakteurin Weilburg