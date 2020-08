Till Boger tritt als unabhängiger Kandidat bei der Wahl zum Bürgermeister in Weinbach an. Foto: Christina Weber

Weinbach/WEilmünster (red). Till Boger will Bürgermeister in Weinbach werden und tritt bei der Wahl am 8. November als parteiunabhängiger Kandidat an. Damit gibt es nun neben Britta Löhr, ebenfalls parteiunabhängig, einen zweiten Kandidaten, der die Nachfolge von Amtsinhaber Jörg Lösing (parteilos) antreten möchte.

"Ich bin seit 14 Jahren als Hauptamtsleiter für die Gemeinde Weilmünster tätig", sagt der 50-jährige Diplom-Verwaltungswirt. "Hier schätze ich vor allem das direkte Arbeiten mit und für die Bürger meiner Heimatgemeinde. Es macht mir Freude, gestaltend an der Entwicklung von Weilmünster und der gesamten Region teilzuhaben." Er sei dankbar dafür, dass ihm in den vergangenen Jahren seitens der gemeindlichen Gremien immer wieder die Möglichkeit gegeben worden sei, seine Ideen einzubringen und umzusetzen.

"Diese Erfahrungen möchte ich zukünftig als Bürgermeister der Gemeinde Weinbach einsetzen", sagt Boger (Foto: Christina Weber). "Hier ist es mir ein wichtiges Anliegen, auch weiterhin für unsere Region zu arbeiten, zu gestalten und selbstverständlich mich auch persönlich weiterzuentwickeln."

Der zweifache Familienvater ist in Weilburg aufgewachsen und wohnt gemeinsam mit seiner Frau Christiane und seinen beiden Söhnen, Thies und Theo, seit mehr als 22 Jahren in Weilmünster. Seit 2006 ist er Hauptamtsleiter der Gemeindeverwaltung Weilmünster.

"Der ländliche Raum muss als Wohn- und Lebensraum interessant bleiben und in einigen Teilen attraktiver gestaltet werden", sagt der 50-Jährige. "Die Bewahrung und Verbesserung von Lebensqualität in unserer Region ist eines der entscheidenden Ziele." Till Boger will in den nächsten Wochen das persönliche Gespräch mit den Weinbacher Bürgern, Vereinen und den politischen Vertretern suchen. "Hier freue ich mich auf viele interessante Gespräche, Vorschläge und Ideen, wie wir Weinbach gemeinsam weiterentwickeln können."

Boger sieht beispielsweise den Ausbau der Kinderbetreuung, die Ansiedlung, Sicherung und Stärkung des Gewerbes, die Einführung einer generationenübergreifenden Betreuung und die Verbesserung des digitalen Angebotes für die Bürger und die gemeindlichen Gremien als zentrale Themen.

"Dies sind Aufgaben für die Zukunft, mit denen wir uns intensiv beschäftigen müssen, um mit unserer ländlichen Struktur gegenüber den Ballungsräumen interessant zu bleiben", erklärt Boger. "Allerdings wird diese Aufgabe nur gemeinsam zu lösen sein, und daher ist es wichtig, dies in Kooperation mit gemeindlichen Gremien, Vereinen und Bürgern umzusetzen."

In seiner Freizeit engagiert sich Boger ehrenamtlich und sportlich. Er spielt seit vielen Jahren Tennis und ist unter anderem im Vorstand des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, Mitglied im Förderverein des Vitos-Pflegezentrums und seit seiner Kindheit im Skiclub "Knoten". Zudem fährt er gerne Mountainbike und ist begeisterter Skifahrer.