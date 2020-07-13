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Montag, 13.07.2020 - 11:30
3 min

Tischtennis bei der SG Blessenbach: Mit gebrauchter Platte fängt alles an

Die Tischtennis-Abteilung der SG Blessenbach ist vor 50 Jahren gegründet worden. Eigentlich wollten die Sportler groß feiern, aber wegen der Corona-Pandemie ist alles abgesagt.

Agathe Markiewicz: Redakteurin Weilburg
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
Im September 2010 startet nach langer Pause wieder eine Damenmannschaft, trainiert von Armin Schröder. Foto: SG Blessenbach

Im September 2010 startet nach langer Pause wieder eine Damenmannschaft, trainiert von Armin Schröder. Foto: SG Blessenbach

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Fotos
Im September 2010 startet nach langer Pause wieder eine Damenmannschaft, trainiert von Armin Schröder. Foto: SG Blessenbach

Im September 2010 startet nach langer Pause wieder eine Damenmannschaft, trainiert von Armin Schröder. Foto: SG Blessenbach

Aufstieg der ersten Mannschaft: 1982/83 feierten die Männer, den Sprung in die Bezirksklasse Wetzlar/Oberlahn. Foto: SG Blessenbach

Aufstieg der ersten Mannschaft: 1982/83 feierten die Männer, den Sprung in die Bezirksklasse Wetzlar/Oberlahn. Foto: SG Blessenbach

Die Gründer der Tischtennisabteilung: Petar Kljajic (v. l.), Lothar Bücher, Günter Schmidt und Norbert Dragesser. Foto: SG Blessenbach

Die Gründer der Tischtennisabteilung: Petar Kljajic (v. l.), Lothar Bücher, Günter Schmidt und Norbert Dragesser. Foto: SG Blessenbach

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AKTUELLER SPIELBETRIEB DER HERREN

Aktuell spielt die erste Herren-Mannschaft mit Frank Zirnzak, Patrick Hörl, Daniel Legner, Manfred Mehl, Stipe Laus und Christian Weber in der Bezirksklasse. Das Team hat in den vergangenen Jahren die Klasse gehalten.

Die zweite Herren-Mannschaft mit Carsten Beyer, Fabian Scherber, Ingo Hartmann, Armin Schröder, Lothar Bücher und Uwe Gessner spielte fast durchgängig in der ersten Kreisklasse um die vorderen Plätze mit. In der vergangenen Saison gelang der Aufstieg in die Kreisliga.

Die dritte Herren-Mannschaft, bestehend aus den Stammspielern Norbert Dragesser, Thomas Nehl, Johannes Becker, Helge Paul, Michael Bücher und Marcus Bördner, wurde immer durch viele Reservespieler unterstützt und spielte in der ersten und zweiten Kreisklasse.

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