Tischtennis bei der SG Blessenbach: Mit gebrauchter Platte fängt alles an

Aktuell spielt die erste Herren-Mannschaft mit Frank Zirnzak, Patrick Hörl, Daniel Legner, Manfred Mehl, Stipe Laus und Christian Weber in der Bezirksklasse. Das Team hat in den vergangenen Jahren die Klasse gehalten.

Die zweite Herren-Mannschaft mit Carsten Beyer, Fabian Scherber, Ingo Hartmann, Armin Schröder, Lothar Bücher und Uwe Gessner spielte fast durchgängig in der ersten Kreisklasse um die vorderen Plätze mit. In der vergangenen Saison gelang der Aufstieg in die Kreisliga.

Die dritte Herren-Mannschaft, bestehend aus den Stammspielern Norbert Dragesser, Thomas Nehl, Johannes Becker, Helge Paul, Michael Bücher und Marcus Bördner, wurde immer durch viele Reservespieler unterstützt und spielte in der ersten und zweiten Kreisklasse.