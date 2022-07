Tötungsdelikt in Elkerhausen: Prozess hat begonnen

Ermittler suchten den Tatort des Tötungsdelikts in Elkerhausen lange nach Beweisen ab. Archivfoto: Manuel Kapp

WEINBACH-ELKERHAUSEN/LIMBURG - Der Mordprozess gegen einen 34-Jährigen, der im vergangenen Jahr im Weinbacher Ortsteil Elkerhausen einen 19-Jährigen mit einem Messer getötet haben soll, hat am Donnerstag vor dem Limburger Landgericht begonnen. Die Polizei hatte zuvor monatelang ermittelt, ehe der Mann im November als Tatverdächtiger festgenommen wurde.

Das 19-jährige Opfer soll Streit mit einer Nachbarin gehabt haben. Diese soll Bekannte beauftragt haben, dem jungen Mann einen "Denkzettel" zu verpassen, wie es in der Anklage heißt.

Mit einem Messer in den Hals gestochen

Das Opfer hätte gefesselt und geschlagen werden sollen. Allerdings sei der 34-jährige nun wegen Mordes angeklagte Mann allein vorausgegangen und habe dem 19-Jährigen in seiner Wohnung mit einem Messer in den Hals gestochen. Das Opfer soll an der Verletzung gestorben sein.

Die Polizei hatte lange in der Umgebung des Hauses akribisch nach Beweisstücken gesucht; dabei wurden auch Vorgärten und die Wohnung des Opfers von Spezialisten teilweise mehrfach durchsucht, was in dem 672-Einwohner-Dorf für Aufsehen sorgte. Für den Mordprozess sind etliche Zeugenaussagen geplant; es wird wohl noch einige Monate dauern, bis mit einem Urteil gerechnet werden kann.