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Mittwoch, 25.03.2020 - 14:00
4 min

Urlauber aus Gräveneck sind fast im Paradies gefangen

Nachdem die Fluggesellschaft die Rückflüge ersatzlos gestrichen hatte, bekommen die Grävenecker ein mulmiges Gefühl. Im letzten Moment ergattern sie Tickets für einen Rettungsflug.

Agathe Markiewicz: Redakteurin Weilburg
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
Leerer Strand in Esquinzo: Nachdem Spanien eine Ausgangssperre verhängt hatte, durfte niemand mehr an den Strand. Foto: Lehr

Leerer Strand in Esquinzo: Nachdem Spanien eine Ausgangssperre verhängt hatte, durfte niemand mehr an den Strand. Foto: Lehr

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Fotos
Leerer Strand in Esquinzo: Nachdem Spanien eine Ausgangssperre verhängt hatte, durfte niemand mehr an den Strand. Foto: Lehr

Leerer Strand in Esquinzo: Nachdem Spanien eine Ausgangssperre verhängt hatte, durfte niemand mehr an den Strand. Foto: Lehr

Die Grävenecker Marina Brahm-Lehr und Gernot Lehr haben ständig Kontakt mit ihrem Reisebüro in Weilburg gehalten und schließlich Tickets für einen Rettungsflug ergattert. Foto: Lehr

Die Grävenecker Marina Brahm-Lehr und Gernot Lehr haben ständig Kontakt mit ihrem Reisebüro in Weilburg gehalten und schließlich Tickets für einen Rettungsflug ergattert. Foto: Lehr

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