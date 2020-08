Verkehrsunfall mit zwei Verletzten bei Weinbach

Ein Motorradfahrer kommt auf die Gegenfahrbahn und kollidiert bei Weinbach mit einem Auto. Foto: Manuel Kapp

Weinbach (red). Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, gegen 18.45 Uhr, auf der L 3323 zwischen Weinbach und Aumenau. Ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Weinbach kam im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Dies teilt die Polizei mit.

Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall von seinem Krad geschleudert und rutschte, wie auch das Motorrad, in das angrenzende Feld. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Die 53-jährige Beifahrerin des Autofahrers wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 58-jährige Fahrer des Pkw wurde hingegen nicht verletzt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro.