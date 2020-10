Was denken die Weinbacher Bürgermeisterkandidaten?

"Ich möchte etwas gestalten und bewegen", sagt Andreas Städtgen über sich. Er beschreibt sich selbst als engagiert und motiviert, verfüge über eine pflegerische und eine handwerkliche Ausbildung, bringe aber auch jahrzehntelange Erfahrung als Selbstständiger mit.

Britta Löhr will ihrer Heimatkommune etwas zurückgeben. 30 Jahre Berufserfahrung im öffentlichen Dienst und ei n großes Netzwerk sieht sie als ihre Vorteile. Sie sei empathisch, ein guter Zuhörer und agiere ruhig und besonnen.

Als seine Stärke bezeichnet Michael Schardt die Fähigkeit, Menschen für etwas zu begeistern. Er arbeite zielgerichtet, wolle aber auch neue Wege gehen. Als Handwerksmeister habe er Erfahrung als Arbeitnehmer, aber auch als Arbeitgeber gesammelt.

Seit 25 Jahren arbeitet Till Boger in Behörden. Er kenne als büroleitender Beamter in Weilmünster die Aufgaben eines Bürgermeisters aus nächster Nähe. "Es macht mir Freude, an der Entwicklung einer Gemeinde teilzuhaben", sagt er und verspricht eine klare Linie.

Und warum kandidieren Boger und Städtgen in Weinbach, nachdem sie in ihren Heimatkommunen die Bürgermeisterwahl nicht gewinnen konnten? "Wenn man etwas gestalten möchte, kandidiert man auch in einer Kommune, die direkt angrenzt", erklärt Andreas Städtgen. Und Till Boger meint: "Ich glaube, dass ich die Kompetenzen und das Rüstzeug habe, um Bürgermeister einer Kommune sein zu können. Es ist für mich unerheblich, ob ich das in Weilmünster oder Weinbach tue."