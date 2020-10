Was möchten Sie die Kandidaten fragen?

Britta Löhr.. Foto: Britta Löhr

SCHICKEN SIE UNS IHRE FRAGEN VOR DER WEINBACHER BÜRGERMEISTERWAHL KÖNNEN LESER IHRE ANLIEGEN AN DAS TAGEBLATT RICHTEN WEINBACH (MARK)/DIE BÜRGER IN WEINBACH DÜRFEN AM 8/NOVEMBER IHRE NEUE BÜRGERMEISTERIN ODER IHREN NEUEN BÜRGEMEISTER WÄHLEN/NORMALERWEIS - WEINBACH (mark). Die Bürger in Weinbach dürfen am 8. November ihre neue Bürgermeisterin oder ihren neuen Bürgemeister wählen. Normalerweise würden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu einer Podiumsdiskussion einladen, bei der Sie den Kandidaten Ihre Fragen stellen könnten.

In Zeiten der Pandemie fällt eine solche Veranstaltung jedoch Corona zum Opfer.

Diskussionsrunde

am 29. Oktober

Das Tageblatt wird dennoch eine kleine interne Diskussionsrunde mit Britta Löhr (parteiunabhängig), Andreas Städtgen (parteilos), Till Boger und Michael Schardt (beide parteiunabhängig) veranstalten.

Redaktionsleiter Mika Beuster moderiert die Diskussion. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können ebenfalls Fragen stellen und diese vorab an die Tageblatt-Redaktion senden. Richten Sie Ihre Fragen per Mail an lokalredaktion-oberlahn@vrm.de oder per Post an das Weilburger Tageblatt, Redaktion, Marktplatz 1, 35781 Weilburg. Geben Sie bitte Ihren Namen und Wohnort an und schreiben Sie dazu, falls die Frage anonym gestellt werden soll.

Das Treffen findet am Donnerstag, 29. Oktober, statt. Schicken Sie uns Ihre Fragen bitte bis spätestens 28. Oktober, 14 Uhr, zu.

Das Tageblatt hält Sie, liebe Leserinnen und Leser, natürlich über den Verlauf und das Ergebnis des Gesprächs auf dem Laufenden. Im Internet unter mittelhessen.de und ebenfalls in der Samstagsausgabe Ihrer Tageszeitung.