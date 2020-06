Wegen Corona: Gräveneck feiert Dorfjubiläum erst 2021

Anlässlich des Dorfjubiläums können die Bürger eine Fahne mit dem Dorfwappen bestellen. Die Fahnen sind 1,80 Meter mal 1,20 Meter groß, farbig und mit Ring und Schnur ausgestattet.

"In den nächsten Wochen werden wir an die Haushalte in Gräveneck Flyer mit weiteren Informationen diesbezüglich verteilen", sagt Schriftführer Wilfried Volz. "Wer eine Fahne möchte, wendet sich an Frank Goßmann."