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Donnerstag, 04.06.2020 - 11:27
2 min

Wegen Corona: Gräveneck feiert Dorfjubiläum erst 2021

Festausschuss und Ortsvereine müssen die Feierlichkeiten verlegen. Im kommenden Jahr heißt das Motto anlässlich des 625. Bestehens deshalb: 625 plus eins.

Agathe Markiewicz: Redakteurin Weilburg
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
Kein Fest in diesem Jahr in Gräveneck: Die Feierlichkeiten anlässlich des Dorfjubiläums sind abgesagt. Das Foto ist im Jahr 1933 entstanden. Foto: Archiv Festausschuss

Kein Fest in diesem Jahr in Gräveneck: Die Feierlichkeiten anlässlich des Dorfjubiläums sind abgesagt. Das Foto ist im Jahr 1933 entstanden. Foto: Archiv Festausschuss

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Fotos
Kein Fest in diesem Jahr in Gräveneck: Die Feierlichkeiten anlässlich des Dorfjubiläums sind abgesagt. Das Foto ist im Jahr 1933 entstanden. Foto: Archiv Festausschuss

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FAHNE ZUM JUBILÄUM

Anlässlich des Dorfjubiläums können die Bürger eine Fahne mit dem Dorfwappen bestellen. Die Fahnen sind 1,80 Meter mal 1,20 Meter groß, farbig und mit Ring und Schnur ausgestattet.

"In den nächsten Wochen werden wir an die Haushalte in Gräveneck Flyer mit weiteren Informationen diesbezüglich verteilen", sagt Schriftführer Wilfried Volz. "Wer eine Fahne möchte, wendet sich an Frank Goßmann."

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Weinbach Ort Hessen Limburg-weilburg Weinbach Gräveneck
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