Der Gasversorger "EAM Netz" stellt in Weinbach von L- auf H-Gas um. Am Dienstag geht es los.

Weinbach (red). Der Gasversorger "EAM Netz" stellt in Weinbach von L- auf H-Gas um. Die Umstellung, teilt das Unternehmen mit, erfolge zwischen den Morgenstunden des Dienstags, 14. Juli, und den Vormittagsstunden des Mittwochs, 15. Juli.

In Einzelfällen könne es zu Störungen an Heizungsanlagen kommen. In diesem Fall sollte die "EAM Netz" informiert werden. Bei allen Kunden sei ein Aufkleber mit einer für diesen Fall zu nutzenden Störungsnummer auf die Heizung geklebt worden. Ein 24-Stunden-Notdienst mit Personal der EAM und der Dienstleister sei sichergestellt.

Die "EAM Netz" informiert weiterhin, dass für die Ortsnetze Weinbach und Gräveneck eine Besonderheit gelte: Da dort die Abnahmemengen nicht so hoch seien, werde der Austausch des Gases zu lange dauern. Aus diesem Grund werden die Ortsnetze mit der Erdgasfackel entspannt und danach mit H-Gas befüllt. Diese werden an den Gasübernahmestationen in Weinbach und Gräveneck angeschlossen und das Gas kontrolliert abgefackelt.

DIE UMSTELLUNG Seit Mai 2015 läuft die Gas-Umstellung von L- auf H-Gas. Der Rückgang der L-Gas-Aufkommen macht den Wechsel auf H-Gas notwendig. L-Gas wird vorwiegend in Teilen von Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt sowie in Bremen verbraucht. Der überwiegende Teil Deutschlands wird seit mehreren Jahrzehnten mit H-Gas aus Norwegen, Russland und Großbritannien versorgt. Die Marktraum-Umstellung soll schrittweise bis zum Jahr 2030 erfolgen.

Die Fackelentspannung sei ungefährlich und werde durch Betriebspersonal überwacht. Die Leitstelle der Feuerwehr ist informiert.