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Montag, 06.04.2020 - 17:00
1 min

Weinbach: Corona stoppt Straßenbauarbeiten nicht

Beim Ausbau der Weiherstraße und dem Weg am Schwimmbad sind die Kanalsanierungen ausgeführt worden.

Von Margit Bach
An der Weiherstraße in Weinbach schreiten die Bauarbeiten voran. Foto: Margit Bach

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