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Sonntag, 21.06.2020 - 20:00
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Weinbacher bekräftigen HFA-Beschlüsse

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte vorab zwei Eilanträge im Umlaufverfahren abgesegnet. Jetzt kam auch das Ja der Gemeindevertretung zu Urnengärten und einer Bootseinlassstelle.

Agathe Markiewicz: Redakteurin Weilburg
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
So ähnlich wie hier in Mengerskirchen soll es künftig auch auf den Weinbacher Friedhöfen Urnengärten geben. Archivfoto: Gemeinde Weinbach

So ähnlich wie hier in Mengerskirchen soll es künftig auch auf den Weinbacher Friedhöfen Urnengärten geben. Archivfoto: Gemeinde Weinbach

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So ähnlich wie hier in Mengerskirchen soll es künftig auch auf den Weinbacher Friedhöfen Urnengärten geben. Archivfoto: Gemeinde Weinbach

So ähnlich wie hier in Mengerskirchen soll es künftig auch auf den Weinbacher Friedhöfen Urnengärten geben. Archivfoto: Gemeinde Weinbach

Um den Sicherheitsabstand einhalten zu können, haben die Weinbacher Gemeindevertreter am Donnerstag im Dorfgemeinschaftshaus in Elkerhausen getagt. Foto: Agathe Markiewicz

Um den Sicherheitsabstand einhalten zu können, haben die Weinbacher Gemeindevertreter am Donnerstag im Dorfgemeinschaftshaus in Elkerhausen getagt. Foto: Agathe Markiewicz

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DER PARAGRAF 51A

Mit dem Auftreten der Covid-19-Pandemie hat der Hessische Landtag am 24. März 2020 einen neuen Paragrafen - 51a "Eilentscheidung anstelle der Gemeindevertretung" - in die Hessische Gemeindeordnung eingefügt. Damit werden die Gemeinden ermächtigt, in dringenden Angelegenheiten, wenn die vorherige Entscheidung der Gemeindevertretung nicht eingeholt werden kann und Gründe des öffentlichen Wohls keinen Aufschub dulden, einen Eilausschuss anstelle der Gemeindevertretung entscheiden zu lassen. Dieser ist der Finanzausschuss. Der Ausschuss kann in diesem Fall in nichtöffentlicher Sitzung tagen.

Die Entscheidung kann im Umlaufverfahren getroffen werden. Der Paragraf soll am 31. März 2021 außer Kraft treten.

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