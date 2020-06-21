Sonntag, 21.06.2020 - 20:00
3 min
Weinbacher bekräftigen HFA-Beschlüsse
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
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DER PARAGRAF 51A
Mit dem Auftreten der Covid-19-Pandemie hat der Hessische Landtag am 24. März 2020 einen neuen Paragrafen - 51a "Eilentscheidung anstelle der Gemeindevertretung" - in die Hessische Gemeindeordnung eingefügt. Damit werden die Gemeinden ermächtigt, in dringenden Angelegenheiten, wenn die vorherige Entscheidung der Gemeindevertretung nicht eingeholt werden kann und Gründe des öffentlichen Wohls keinen Aufschub dulden, einen Eilausschuss anstelle der Gemeindevertretung entscheiden zu lassen. Dieser ist der Finanzausschuss. Der Ausschuss kann in diesem Fall in nichtöffentlicher Sitzung tagen.
Die Entscheidung kann im Umlaufverfahren getroffen werden. Der Paragraf soll am 31. März 2021 außer Kraft treten.
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