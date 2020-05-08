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Freitag, 08.05.2020 - 14:30
3 min

Weinbacher Kita-Alltag per Video rührt Mamis zu Tränen

Mit wöchentlich wechselnden Aktionen bleibt die Kita in Weinbach mit den Kindern, die wegen Corona nicht in die Einrichtung kommen dürfen, in Kontakt.

Agathe Markiewicz: Redakteurin Weilburg
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
Über die Regenbogenbilder am Kita-Zaun freuen sich die Mitarbeiterinnen (von links) Gerlinde Schmidt, Kathrin Timmermann und Lisa Schäfer. Foto: Agathe Markiewicz

Über die Regenbogenbilder am Kita-Zaun freuen sich die Mitarbeiterinnen (von links) Gerlinde Schmidt, Kathrin Timmermann und Lisa Schäfer. Foto: Agathe Markiewicz

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Fotos
Über die Regenbogenbilder am Kita-Zaun freuen sich die Mitarbeiterinnen (von links) Gerlinde Schmidt, Kathrin Timmermann und Lisa Schäfer. Foto: Agathe Markiewicz

Über die Regenbogenbilder am Kita-Zaun freuen sich die Mitarbeiterinnen (von links) Gerlinde Schmidt, Kathrin Timmermann und Lisa Schäfer. Foto: Agathe Markiewicz

An die Spirale dürfen die Kinder bemalte und unbemalte Steine anlegen. Foto: Agathe Markiewicz

An die Spirale dürfen die Kinder bemalte und unbemalte Steine anlegen. Foto: Agathe Markiewicz

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