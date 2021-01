Weinbacher Parlament gibt grünes Licht für Bau einer Seniorenwohnanlage

So etwa wird die Seniorenwohnanlage aussehen, die am Zäunweg in der Kerngemeinde Weinbach entstehen soll. Lediglich ans Nebengebäude rechts sollen noch vier Wohneinheiten (je zwei pro Etage) angeschlossen werden. Insgesamt stehen dann 28 einzelne Wohnungen zur Verfügung. Foto: Planungsbüro