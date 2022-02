Weinbacher Parlament regelt Nutzung des Multifunktionsgebäudes

Das vom Gemeindeparlament verabschiedete Regelwerk für den Betrieb des Alten Spritzenhauses in Weinbach legt auch fest, welche Gebühren für die Benutzung der Räumlichkeiten in Rechnung gestellt werden.

Demnach zahlen Privatpersonen, die das Multifunktionsgebäude für Familienfeiern wie Taufen, Konfirmationen oder Geburtstagsfeste nutzen, für den ersten Tag 60 EuroWeitere Tage werden mit je 40 Euro berechnet. Dazu kommt eine tägliche Verbrauchspauschale von 15 Euro.

Für das Abhalten eines Trauerkaffees in diesen Räumen gilt allerdings ein ermäßigter Tarif: Es werden 50 Euro plus zehn Euro Verbrauchspauschale abgerechnet. Wenn Bürger oder Vereine das Gebäude für Veranstaltungen wie Weinfeste oder Buffetabende nutzen, bei denen Einnahmen erzielt werden, beträgt die Miete am ersten Tag 80 Euro und an weiteren Tagen 60 Euro. Die Verbrauchspauschale liegt dann bei 20 Euro pro Tag.