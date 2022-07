3 min

Weinbacher Regionalmarkt ist auf der Erfolgsspur

Auch in seiner dritten Auflage lockt der Einkaufstreff in der Ortsmitte jede Menge Publikum an - ein Treffpunkt für Weinbacher jeden Alters. Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Von Jürgen Vetter Redakteur Weilburg