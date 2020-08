3 min

Weinbachs Straßen sollen repariert werden

In der Gemeinde stehen in den kommenden Jahren Bauprojekte von Hessen-Mobil auf der Agenda: die Brücke in Gräveneck, der Hang zwischen Weilburg und Freienfels, der Weiltalradweg.

Von Agathe Markiewicz Redakteurin Weilburg