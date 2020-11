Wer gewinnt die Bürgermeisterwahl in Weinbach?

Diese Kandidaten gehen um das Bürgermeisteramt in Weinbach ins Rennen: Britta Löhr (parteiunabhängig), Andreas Städtgen (parteilos), Till Boger und Michael Schardt (beide parteiunabhängig).

- Wahlbezirk 1, Weinbach: Mehrzweckhalle Weinbach, Schulstraße 36

- Wahlbezirk 2, Gräveneck: Dorfgemeinschaftshaus Gräveneck, Taunusstraße 21

- Wahlbezirk 3, Freienfels: Dorfgemeinschaftshaus Freienfels, Brunnenstraße 18

- Wahlbezirk 4, Blessenbach: Dorfgemeinschaftshaus Blessenbach, Zum Grund 10

- Wahlbezirk 5, Elkerhausen: Dorfgemeinschaftshaus Elkerhausen, Pfarrstraße 4

- Wahlbezirk 6, Edelsberg: Dorfgemeinschaftshaus Edelsberg, Hauptstraße 53

- Wahlbezirk 7, Fürfurt: Dorfgemeinschaftshaus Fürfurt, Zur Hohen Straße 2

Die Kandidaten

Diese Kandidaten gehen um das Bürgermeisteramt in Weinbach ins Rennen: Britta Löhr (parteiunabhängig), Andreas Städtgen (parteilos), Till Boger und Michael Schardt (beide parteiunabhängig).

Die Kandidatin oder der Kandidat, der am Sonntag, 8. November, mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält, entscheidet die Wahl direkt für sich. Geschieht das nicht, treten die beiden Bewerber um den Chefsessel im Rathaus mit den besten Stimm-Ergebnissen am Sonntag, 29. November, in einer Stichwahl gegeneinander an.