Auto erfasst in Mainz zwei Fußgänger: 55-Jähriger stirbt

Mainz . Ein 55-jähriger Fußgänger aus Frankfurt ist am Mittwochabend in Mainz von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die 41-jährige Begleiterin des Mannes sei bei dem Unfall zudem lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge hatten der 55-Jährige und die 41-Jährige am Mittwochabend die Mombacher Straße auf Höhe des B&B-Hotels überquert – die Fußgängerampel war zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet.