Coronaverdacht in Mainzer Schule nicht bestätigt

Derweil meldet das Gesundheitsministerium am Donnerstagmittag in Mainz 14 neue Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Die Zahl der Infizierten stieg in Mainz auf 667, 591 Personen sind wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 26.