„Mainz bleibt Mainz“ ohne „Obermessdiener“ Andreas Schmitt

Es seien gesundheitliche Gründe, die Schmitt und das ZDF dazu bewogen hätten, auf den Auftritt des wortgewaltigen Schlussredners bei „Mainz bleibt Mainz“ in diesem Jahr zu verzichten. Wie Schmitt berichtet, sei er vor einigen Tagen an einer Bronchitis erkrankt, die er offenbar nicht komplett auskuriert habe. Er sei daher nicht so fit, wie gewohnt, und müsse auf seinen Auftritt als Obermessdiener verzichten. Er wolle alle Kraft in seine Funktion als Sitzungspräsident stecken.