Mittwoch,
06.05.2020 - 14:00
2 min
Angelburg stellt Straßenlampen auf LEDs um
Die Gemeinde Angelburg modernisiert 515 Laternen auf moderne LED-Technik. Das soll 75 Prozent Energie einsparen.
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
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