Angelburgs Bürgermeister: "Insgesamt ist große Einsicht vorhanden"

Thomas Beck appelliert an die Vernunft insbesondere der Jugendlichen. Archivfoto: Adel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Angelburg. "Bisher haben wir keine negativen Rückmeldungen erhalten", sagt Bürgermeister Thomas Beck (SPD): Die Angelburger hätten sich auf die Einschränkungen eingestellt. Die Bürger würden sich, soweit ihm das bekannt sei, an die Vorgaben halten und sich nicht in Gruppen aufhalten. An Bestattungen dürfen maximal 20 Menschen teilnehmen.

Aktuell sei man mit einem örtlichen Bestatter im Gespräch, ob der Sargträger stellen könne. "Insgesamt ist eine große Einsicht vorhanden." Doch die Einschränkungen seien erheblich: Die Gemeinde habe beispielsweise einen geplanten privat organisierten Wohnungsumzug nach Angelburg aufgrund der Vorgaben nicht genehmigen können. "Dazu haben wir uns beim Landkreis rückversichert." Möglich sei aber, ein Umzugsunternehmen zu beauftragen.

Er selbst sehe von Besuchen, zum Beispiel bei Geburtstagen oder Ehejubiläen ab, sagte der Rathauschef. Es werden Gratulationsschreiben per Post verschickt. Ausgenommen vom Kontaktverbot seien bislang lediglich Blutspendetermine, falls welche angesetzt werden, erläuterte Beck weiter. Er appelliert an die Vernunft der Bürger und insbesondere der Jugendlichen, die Ansteckungsgefahr ernstzunehmen.

Einzelhändler und Betriebe gingen mit der Situation "sachlich und besonnen" um, sagte Thomas Beck. "Das läuft vorbildlich."