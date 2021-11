Aus dem "Bachtreff" wird "Zeitvertreib"

Das Lokal "Zeitvertreib" im Angelburger Ortsteil Gönnern hat seit dem 1. Oktober geöffnet. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ANGELBURG-GÖNNERN - Die ehemalige Gaststätte "Bachtreff" in der Schelde-Lahn-Straße 223 in Gönnern hat einen neuen Pächter und Namen: Mansun Acar hat darin zum 1. Oktober seine neue Kneipe "Zeitvertreib" eröffnet. Acar betreibt bereits mehrere Lokale in der Region - darunter Döner-Imbisse in Breidenbach und Biedenkopf sowie eine Brasserie in Bad Laasphe.

Das "Zeitvertreib" ist als klassische Kneipe konzipiert und öffnet täglich ab 12 Uhr. Neben alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken werden auch kleine Snacks wie verschiedene Toasts gereicht. Zudem stehen mehrere Spielautomaten in einem gesonderten Raum zur Verfügung.