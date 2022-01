Baumaterial für kleine Forscher in Gönnern

Übergabe des Pakets mit Natascha Piscator (2.v.l.), Sabine Otto (links), Marian Zachow (2.v.r.) und Anke Goppold-Janssen (rechts) an den Schulleiter der Gansbachtalschule in Gönnern, Steffen Jacobi (3.v.l.). Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

ANGELBURG-GÖNNERN - Angelburg-Gönnern (red). Radio FFH und der dänische Spielzeughersteller Lego suchten Hessens kleine Helden. Natascha Piscator, die Teamleiterin der Grundschulbetreuung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, nahm stellvertretend für die Jungen und Mädchen der Gansbachtalschule in Gönnern an der Aktion teil - und wurde mit einem Überraschungspaket voll mit Spielzeug belohnt.

Die Aktion des Radiosenders und des Spielzeugherstellers sollte die Kinder für das tapfere Durchhalten während der Corona-Pandemie belohnen. Für Natascha Piscator, die jetzige Teamleiterin in der Grundschulbetreuung des Landkreises und ehemalige Fachkraft im Betreuungsangebot Gönnern, war sofort klar, dass die Kinder eins der begehrten Pakete verdient hätten. "Die vergangenen Monate und Jahre waren sehr turbulent und verlangten den Kindern einiges ab", sagte die gelernte Erzieherin. "Im Betreuungsalltag zeigt sich, wie sehr die Mädchen und Jungen in der jetzigen Pandemie trotz geltender Einschränkungen die Zeit im Betreuungsangebot genießen. Dafür mussten sie einfach belohnt werden."

Anfang Dezember stand dann vollkommen überraschend ein großes Lego-Paket von Radio FFH vor der Haustür der Kreismitarbeiterin. Piscator teilte direkt die freudige Nachricht mit Steffen Jacobi, dem Schulleiter der Gansbachtalschule. Er freute sich sehr über die Verbundenheit und die Wertschätzung, die sie den Betreuungskindern des Schulstandortes Gönnern entgegenbringt.

"In den vergangenen Jahren war Lego schon immer ein Thema in den Betreuungsangeboten des Landkreises, ob nun im normalen Spielen oder in Zusammenhang mit dem ,Haus der kleinen Forscher', dass die vier MINT-Bereiche - also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - den Kindern näherbringt", hob der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) hervor. "Lego kann so vielfältig in den Alltag der Grundschulen integriert werden."

Für die neuen Sets ist schnell ein Platz gefunden worden. Die Betreuung verfügt über einen Forscherraum, der von den Kindern während der Öffnungszeiten rege genutzt wird. Eine Lego-Bauecke ist ebenfalls im Gruppenraum eingerichtet.