Bürger an neuen Anlagen beteiligen

Die Energiegesellschaft will künftig eigene Windparkprojekte entwickeln. (Foto: Sascha Valentin)

ANGELBURG - Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Angelburg empfiehlt der Gemeindevertretung in ihrer nächsten Sitzung, der Änderung des Gesellschaftervertrags der Lahn-Dill-Bergland-Energie GmbH (LDBE) zuzustimmen. Es vor allem darum, dass der Verein Region Lahn-Dill-Bergland als Gesellschafter ausscheidet und dafür die neu gegründete Energiegenossenschaft aufgenommen wird. Das sei von Anfang an so geplant gewesen, betonte LDBE-Geschäftsführer Fatih Erden vor dem Ausschuss. Da die Genossenschaft bei der Gründung der Gesellschaft noch nicht bestand, konnte sie auch nicht Mitglied werden.

Gemeinde Dietzhölztal macht nun auch mit

Über diese Genossenschaft will die Gesellschaft den Bürgern in der Region die Möglichkeit geben, sich an der Finanzierung von Projekten zum Ausbau erneuerbarer Energien und damit auch an deren Gewinnen zu beteiligen.

Auf diese Weise soll auch die Akzeptanz für derartige Maßnahmen erhöht werden. Neben der Energiegenossenschaft kommt auch die Gemeinde Dietzhölztal als neuer Gesellschafter hinzu. Eine weitere Veränderung des Vertrags zielt auf die künftigen Projekte ab.

Bislang sei es so gewesen, dass die Gesellschaft bestehende Windparks übernommen hat, erklärte Erden. Künftig sollen hingegen eigene Projekte von Anfang an geplant und durchgeführt werden. Das trifft als nächstes auf die geplanten Windparks auf dem Galgenberg in der Gemeinde Eschenburg sowie in Mittenaar zu.