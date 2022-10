CVJM Lixfeld ist nach zwei Jahren Coronapause wieder aktiv

Zahlreiche Mitmachaktionen gibt es für die Jungen und Mädchen beim Erlebnis-Frühstück des CVJM. (© © CVJM Lixfeld)

ANGELBURG-LIXFELD - Nach zweijähriger Coronapause hat der CVJM Lixfeld wieder sein Schüler-Erlebnis-Frühstück im Martin-Luther-Haus ausgerichtet. Dieses erzielte auch direkt einen Besucherrekord, denn 62 Kinder hatten sich für den bunten Vormittag mit gemeinsamem Frühstück, Bibelarbeit und vielfältigen Workshopangeboten angemeldet.

Dabei wurde das Team des CVJM neben dem Küchenteam um Birgit Becker, Katja Schonert und Janina Müller sowie vielen Gemeindemitgliedern auch von den Studierenden des Johanneums in Wuppertal unterstützt, die sich um die Aufbereitung der biblischen Geschichte gekümmert hatten.

Nach dem gemeinsamen Frühstück ging es nämlich zunächst um die Geschichte der Fußwaschung und die Frage, wie Menschen einander dienen können, so wie Jesus seinen Jüngern durch das Waschen der Füße gedient hat.

Im Anschluss an die Bibelarbeit wurde es dann kreativ und actionreich. In zwei aufeinanderfolgenden Durchläufen konnten die Kinder an jeweils zwei der insgesamt zehn Workshops teilnehmen. So gab es unter anderem Angebote zum Filzen, Drachen basteln, Jeanstäschchen gestalten, Bienenwachstücher herstellen und Drahtsterne basteln. Einige trotzten bei Outdoor-Spielen dem unbeständigen Wetter.

Am Mittag endete das Schüler-Erlebnis-Frühstück mit einem gemeinsamen Abschluss.