Das erste Konzert nach der Corona-Pause

Der Frechenhäuser Frauenchor hat sich mit einem kleinen Konzert unter der Eisenbahnbrücke nach der Zwangspause auf der musikalischen Bühne zurückgemeldet.

ANGELBURG-FRECHENHAUSEN - Der Frauenchor und der Männergesangverein Frechenhausen haben die konzertlose Zeit im Dorf beendet. Um den weiterhin geltenden Beschränkungen gerecht zu werden, hatten sie sich dabei einen besonderen Ort für ihr Minikonzert ausgesucht: Die alte Eisenbahnbrücke in der Haingasse.

"Über eineinhalb Jahre lang haben wir vor uns hinvegetiert und durften nicht singen. Das hat jetzt ein Ende", freute sich Chorleiter Tobias Hellmann über die Rückkehr seiner Sängerinnen und Sänger auf die Freilichtbühne. "Es tut so gut, wieder rauszugehen und vor Leuten zu singen", ergänzte er und spiegelte damit offensichtlich auch die Empfindungen der rund 80 Zuschauer, die sich auf dem Platz unter der Brücke versammelt hatten, wider.

Projektchor trifft sich erstmals am 20. November

Unter ihnen waren nicht nur Bürger aus Frechenhausen, sondern auch aus den Nachbarorten und sogar den umliegenden Gemeinden, die die Darbietungen der Chöre nach so langer Zeit sichtlich genossen. Da traf das erste der drei Lieder, die die Frauen sangen, dann auch den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf: Mit "Welch ein Geschenk ist ein Lied" von Reinhard Mey brachten sie ihre Freude darüber zum Ausdruck, nicht nur ihrer Leidenschaft für das Singen wieder nachgehen zu können, sondern dies endlich auch wieder vor Publikum zu dürfen.

Daneben gaben sie auch einen Mix aus "You are so beautiful" und "Wind beneath my wings" sowie das "You raise me up" zum Besten. Besondere Bedeutung hatte das kleine Brückenkonzert aber auch für die Mitglieder des MGV. Die hätten im vergangenen Jahr eigentlich ihr 125-jähriges Bestehen feiern wollen und hatten dafür ein unter anderem ein großes Chorkonzert geplant. Stattdessen brachte Corona auch sie zum Schweigen, sodass der Auftritt unter freiem Himmel nun der erste offizielle nach der Zwangspause war.

Von Udo Jürgens bis zu italienischen Klassikern

Zunächst mit dem italienischen Bergsteigerlied "Signore delle chime" und anschießend mit Udo Jürgens Zukunftsvision "Ihr von morgen" zeigten sie dem Publikum, dass ihre Stimmen zwar über Monate ruhen mussten, sie deswegen aber keineswegs eingerostet sind. Wer daran nach den ersten beiden Liedern noch zweifelte, wurde spätestens mit dem dritten, dem Lied über die Plaudertasche "Ilsebill" aus der Feder von Arnold Kempkens, eines Besseren belehrt.

Für diesen Vortrag wurden die Herren sogar wie in alten Zeiten mit Bravo-Rufen belohnt. Zum Finale des kleinen Konzertes wurden dann auch die Zuschauer eingeladen, beim "Irischen Reisesegen" selbst mitzusingen. Die wiedergewonnene Freude am Singen wollen die Frechenhäuser Frauen auch weiter pflegen. Bereits für den 12. Februar 2022 planen sie ein Neujahrskonzert in der evangelischen Kirche in Obereisenhausen. Wer Lust hat, die Sängerinnen dabei mit seiner Stimme zu unterstützen, kann dies ab dem 20. November tun. Dann starten nämlich die Projektproben für das Konzert, an denen auch interessierte Sängerinnen teilnehmen können, die nicht Mitglied im Frauenchor sind.