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Samstag, 23.05.2020 - 11:00
4 min

Der Hirzenhainer Höhenflug: Wandern wie auf Wolken

In unserer Serie "Ferien zu Fuß" stellen wir den Hirzenhainer Höhenflug vor. Der bietet grandiose Fernsichten und eine abwechslungsreiche Strecke.

Von Sascha Valentin
Gleich am Einstieg der Extratour bietet sich den Wanderern ein Weitblick hinunter ins Dietzhölztal und bis zu den Bergspitzen des Siegerlands. Foto: Sascha Valentin

Gleich am Einstieg der Extratour bietet sich den Wanderern ein Weitblick hinunter ins Dietzhölztal und bis zu den Bergspitzen des Siegerlands. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Gleich am Einstieg der Extratour bietet sich den Wanderern ein Weitblick hinunter ins Dietzhölztal und bis zu den Bergspitzen des Siegerlands. Foto: Sascha Valentin

Gleich am Einstieg der Extratour bietet sich den Wanderern ein Weitblick hinunter ins Dietzhölztal und bis zu den Bergspitzen des Siegerlands. Foto: Sascha Valentin

Auf der Warte erhalten die Wanderer dank einiger Infotafeln Hintergrundwissen über den Natur- und Artenschutz - zum Beispiel, was es mit solchen Totholzhaufen auf sich hat. Foto: Sascha Valentin

Auf der Warte erhalten die Wanderer dank einiger Infotafeln Hintergrundwissen über den Natur- und Artenschutz - zum Beispiel, was es mit solchen Totholzhaufen auf sich hat. Foto: Sascha Valentin

Der Weg führt vorbei an der Höhe 500, dem Domizil des Angelsportvereins. Leider kann das Gelände nur betreten werden, wenn jemand vom Verein zugegen ist. Foto: Sascha Valentin

Der Weg führt vorbei an der Höhe 500, dem Domizil des Angelsportvereins. Leider kann das Gelände nur betreten werden, wenn jemand vom Verein zugegen ist. Foto: Sascha Valentin

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