Dieter Biedenkopf ist Ehrenvorsitzender des SSV Frechenhausen

Der neue Vorstand der Frechenhäuser Fußballer: (hinten, v.l.) Michael Mayer, Daniel Woldrich, René Schneider, Stefan Mayer und Jens Hanßmann. Vorne: Johanna Schneider, Hannah Interthal, Lukas Graf, Anastasia Pfaff und Steven Valentin. Foto: Sascha Valentin

ANGELBURG-FRECHENHAUSENEigentlich hätte der SSV "Möwe" Frechenhausen am kommenden Wochenende seinen Festkommers anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens feiern wollen.

Das ist wegen der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie nun nicht mehr möglich. Rechtzeitig vor deren Inkrafttreten haben die Fußballer allerdings in einer Generalversammlung bereits einige Punkte der Feier vorweggenommen.

Im Mittelpunkt stand dabei die Auszeichnung Dieter Biedenkopfs zum Ehrenvorsitzenden des Vereins. Biedenkopf ist nicht nur seit über 50 Jahren Mitglied des SSV und war langjähriger aktiver Spieler. Er hat von 1984 an 32 Jahre lang im Vorstand mitgearbeitet - davon 18 Jahre als Vorsitzender. In dieser Funktion war er mitverantwortlich für Planung und Durchführung des Sportstättenentwicklungskonzepts der Gemeinde Angelburg und hat auch die Vorbereitungen für die 100-Jahr-Feier der "Möwen" mit begleitet. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich jemand über einen so langen Zeitraum für die Vereinsinteressen einsetzt und Vorstandsarbeit leistet", stellte Vorstandsmitglied Christian Graf fest. "Man kann fast schon sagen: Du bist der SSV!" Als Vorsitzender des Fördervereins, der Biedenkopf auch ist, hatte er eine erfreuliche Nachricht mitgebracht: Im vergangenen Jahr seien immerhin sechs neue Mitglieder aufgenommen worden, betonte er.

Ein Engagement im Förderverein sei deswegen so wichtig, weil dieser auch viel in die Nachwuchsausbildung investiere. Und genau da hapere es momentan ein wenig, wie Ludwig Interthal zu verstehen gab. Derzeit gebe es in Angelburg weder eine A-, noch eine B-Jugend, sagte Interthal. Daher werde es mittelfristig auch keinen Nachwuchs für die Seniorenmannschaft geben.

Paul-Gerhard Haffer, Vorsitzender des Spielpartners FSV Gönnern, ergänzte dazu, dass es künftig noch mehr Spielgemeinschaften geben werde, um den Spielbetriebe aufrecht erhalten zu können. Ebenfalls auf der Tagesordnung stand die Anregung Dieter Biedenkopfs, den Mitgliedsbeitrag für den Fußballverein zu erhöhen. Die letzte Anpassung liege bereits acht Jahre zurück, gab der Ehrenvorsitzende zu bedenken. Seitdem seien die Kosten in allen Bereichen gestiegen, sodass es unumgänglich sei, die Beiträge anzupassen, wolle man kein Loch in der Kasse riskieren.

Jahresbeitrag um

sechs Euro erhöht

Der Antrag, den Jahresbeitrag von bisher 30 auf künftig 36 Euro zu erhöhen - was 50 Cent im Monat mehr entspricht - wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

Schließlich wurde auch der Vorstand des SSV neu gewählt. Dabei wurden Rene Schneider, Johanna Schneider, Daniel Woldrich und Hannah Interthal als Mitglieder des Präsidiums bestätigt. Anastasia Pfaff wurde zur Jugendleiterin gewählt und Lukas Graf, Jens Hanßmann, Stefan Mayer, Michael Mayer und Steven Valentin gehören dem Vorstand als Beisitzer an.