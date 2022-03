Ein Frontalcrash, zwei Verletzte, zweimal Totalschaden

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-UCKERSDORF/MITTENAAR/ANGELBURG - Offensichtlich zu schnell, so vermeldet es zumindest die Polizei, ist ein 28 Jahre alter BMW-Fahrer aus der Gemeinde Mittenaar am Dienstagabend auf der Landstraße zwischen Uckersdorf und Burg unterwegs gewesen. An der Einmündung nach Donsbach erkannte er einen vor ihm wartenden Seat Ibiza zu spät und löste damit eine fatale Kettenreaktion aus.

Laut Polizei ist Folgendes geschehen: Gegen 19.00 Uhr stand die 22-jährige Breitscheiderin mit ihrem Seat an der Einmündung, um einen aus Burg herannahenden VW Passat noch passieren zu lassen, bevor sie abbiegen konnte. Der BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Als er merkte, dass er einen Aufprall auf den Seat nicht vermeiden konnte, zog er nach links und prallte mit dem entgegenkommenden Passat zusammen.

Nach dem Aufprall landet der VW in der Böschung

Durch die Wucht des Aufpralls kam der VW von der Fahrbahn ab und blieb rund 100 Meter entfernt in der Böschung stehen. Der Unfallverursacher sowie die 22-jährige Fahrerin des Passats aus Angelburg erlitten leichte Verletzungen. Ihre Autos haben nur noch Schrottwert und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.