"Falscher Polizist" in Gönnern fast erfolgreich

Die Polizei kommt nicht in Häuser und holt Geld und Schmuck zur Sicherheit ab. Symbolfoto: dpa

ANGELBURG- GÖNNERN - Angelburg- Gönnern (red). Nur ganz knapp gescheitert sind Betrüger am Montag, 30. Mai, in Gönnern bei dem Versuch, Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro zu erlangen.

Nachdem sich der Geldabholer bereits in dem Haus der Seniorin befand, rief diese eine Nachbarin hinzu und der Mann flüchtete ohne Beute.

Zunächst aber, so teilt Polizeisprecherin Yasmine Hirsch mit, habe die Seniorin morgens einen Anruf eines angeblichen Kriminalbeamten aus Dillenburg erhalten. Dieser berichtete in "altbekannter Masche" von einem festgenommenen Teil einer Bande, die es auf die Wertgegenstände älterer Frauen abgesehen hätte. Zudem hätte diese Bande einen Zettel dabeigehabt, auf dem auch der Name der angerufenen Seniorin stand. Nun würden alle Personen auf diesem Zettel angewiesen, ihre Wertsachen zum Schutz vor der Bande an die Polizei zu übergeben.

Telefongespräch

dauert mehrere Stunden

Die Seniorin glaubte den Betrügern und verpackte Schmuck und Geld wie angewiesen. Das Telefonat dauerte mehrere Stunden und die Betrüger schafften es durch geschickte Gesprächsführung, die Frau zum einen von der Geschichte zu überzeugen, zum anderen aber auch sie davon abzuhalten, das Gespräch zu unterbrechen, um sich bei Verwandten Hilfe zu holen. Gegen 12.15 Uhr traf der angekündigte Geldabholer laut Polizei bei ihr ein, bei dem es sich angeblich auch um einen Kriminalbeamten handeln sollte. Nachdem sie die Tür öffnete, betrat er ohne Umschweife das Haus.

Polizei sucht dringend

nach Zeugen

Die Seniorin machte daraufhin eine zufällig auf der Straße stehende Nachbarin auf die Situation aufmerksam, was den Mann offensichtlich zur sofortigen Flucht ohne Beute Richtung Ortsmitte veranlasste. Daraufhin beendete die Seniorin das nach wie vor andauernde Telefonat und informierte Verwandte, die wiederum die Polizei hinzuriefen.

Die Kripo in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise zum Geldabholer unter Telefon 0 64 21-40 60. Wer hat am Montag in Gönnern einen Mann gesehen, auf den die folgende Beschreibung passt: Der Mann war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug eine graue Schirmmütze/Basecap tief ins Gesicht gezogen, eine weiße FFP2-Maske, eine graue Steppjacke und vermutlich Jeanshosen. Nähere Beschreibungsmerkmale sind nicht bekannt.

Wer hat den Mann bemerkt? Wer kann Angaben dazu machen, wo er sich zuvor aufgehalten hat oder wohin er flüchtete? Wer hat den Mann in Verbindung mit einem Fahrzeug gesehen? Wer hat fremde Fahrzeuge am Montag in Gönnern bemerkt?