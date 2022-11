FMC Frechenhausen: Aus Neujahrs- wird Frühjahrskonzert

Birgit Hof (v. l.) zeichnet Gabi Graf-Weber und Birgit Beck für ihre Treue aus. (© FMC Frechenhausen)

ANGELBURG-FRECHENHAUSEN - Wie ist das aktuelle Jahr verlaufen? Und was steht im kommenden an? Bei der Hauptversammlung des Frauen- und Mädchenchors (FMC) Frechenhausen, die im Dorfgemeinschaftshaus auf dem Programm stand, gab es die Antworten.

Rückblick: Das Mini-Open-Air-Konzert ist bei den Zuhörern gut angekommen. Auch die Teilnahme am Deutschen Chorfest in Leipzig im Mai war ein Erfolg. Elf Sängerinnen waren dabei, die bei zwei Auftritten - im Pflegeheim Marienheim und in der evangelisch-reformierten Kirche Leipzig - glänzten. Und die Ferienspielaktion "Voices for Angelburg" im August habe allen Beteiligten viel Freude bereitet. Als Erinnerung wurden Bilder aus Leipzig und von den Ferienspielen gezeigt.

Ausblick: Die Pläne für nächstes Jahr reichen von einer Winterwanderung bis zu einem Secondhand-Basar. Aus dem Neujahrskonzert soll ein Frühjahrskonzert werden. Auch am Hessischen Chorfestival im Juni 2023 in Fulda - bei der Landesgartenschau - will der Chor teilnehmen.

Ehrungen: Birgit Beck für 15 Jahre Mitgliedschaft, Gabriele Graf-Weber für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft. Nicht anwesend: Inge und Katja Becker (beide für 15 Jahre passive Mitgliedschaft).