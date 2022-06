Förderverein erfüllt Wünsche in Gönnern

Bücher und mehr: Der Förderverein der Grundschule übergibt in Gönnern Geschenke. Foto: Grundschule Gönnern

ANGELBURG-GÖNNERN - Angelburg-Gönnern (red). Auch im vorigen Jahr gab es eine "Wünsch-Dir-Was-Aktion" in der Grundschule Angelburg am Standort Gönnern. Die Schüler und Lehrer der Klassen 1 bis 4 der Grundschule Gönnern konnten an den Förderverein Wünsche für den Pausenhof oder für die Schule äußern.

Nun erfolgte nach einigen Lieferschwierigkeiten von Büchern oder Schwungseilen die Übergabe. Von Lehrerseite wurde der Wunsch nach Sitzkissen für die Klasse 1/2 geäußert und auch erfüllt. Nun können die Kinder der Klasse im Sitzkreis bei schönem Wetter auch draußen lernen.

Für eine Slackline ist die Verletzungsgefahr zu groß

Ein Ezyroller, einige Bücher für die Schulbibliothek und Hula-Hoop-Reifen wurden ebenfalls an die Schüler übergeben. Einige Wünsche konnten leider nicht erfüllt werden, wie etwa eine Slackline oder ein großes Trampolin, da die Verletzungsgefahr hier zu groß sei. Ein kleines Trampolin ist der Schule aber dennoch übereignet worden.

Ein weiterer Wunsch von Lehrerseite sind zwölf iPads, die beim Landkreis Marburg-Biedenkopf bestellt und noch nicht ausgeliefert sind.